Bir haftada 198 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada Suriye ve Irak'ın kuzeyinde toplam 198 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Zeki Aktürk, "Geçtiğimiz hafta Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu. Yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı 86'ya ulaştı" dedi. Öte yandan Bitlis'te 12 adrese düzenlenen eşzamanlı operasyonda, "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan 6 şüpheli gözaltına alındı. Tatvan kırsalında da silah ve mühimmat ele geçirildi.