İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın keşif görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın 19 gün sonra dere kenarındaki bir çuvalın içerisinde cansız bedenine ulaşıldı. Narin'in amcası, annesi, ağabeyi ile itirafçı Nevzat Bahtiyar gözaltına alındı. Nevzat Bahtiyar'ın sorgusunda "Narin'in cansız bedenini Salim Güran bana verdi ve yok etmemi istedi. Karşılığında 200 bin lira para vereceğini, aksi takdirde bana ve aileme zarar vermekle beni tehdit etti. Bunun üzerine cesedi Salim'in aracından alarak kendi kullandığım araca battaniyeye sarılı vaziyette bıraktım.Daha sonra ahırımdan aldığım gübre çuvalına cesedi bırakarak Eğertutmaz Deresi'ne götürüp, dere kenarında suyla birleşme noktasına bırakıp üzerini taşlarla kapattım" ifadelerini kullandı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a yaptırılan keşif görüntüleri ise yeni ortaya çıktı. O görüntülerde Bahtihar, cenazeyi bıraktığı yeri kendisi bulup ekiplere dehşet anlarını anlattı. O sorgu sırasında ekipler, "Aracındaki battaniyeyi göstererek mi bunu yok edecektin? Yoksa dışarı mı çıkardın? Aracın arka koltuğunda mıydı?" diye sordu. Nevzat Bahtiyar ise "Yok, aracın ön koltuğundaydı" yanıtını verdiği görüldü. Narin Güran cinayeti ile ilgili tutuklu bulunan 11 kişiden 4'ü, 7 Kasım günü Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.