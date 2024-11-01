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Giriş Tarihi: 1.11.2024

Kuru yük gemisinde çıkan yangın 2 can aldı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Kuru yük gemisinde çıkan yangın 2 can aldı
İstanbul'da Yalova'dan Bulgaristan'a gitmekte olan 'FG SEVIL' isimli kuru yük gemisinde Sedef Adası mevkiinde yangın çıktı. Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, Gökhan Kant ile Hüseyin Aydemir adlı işçilerin öldüğü belirlendi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kıyı Emniyeti, "Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında makine dairesinde yangın çıkan FG SEVIL isimli 104 m. boyundaki kuru yük gemisi için, KEGM-4 hızlı tahlisiye botumuz, KURTARMA-7 ve ŞARK römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi" dedi.
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Kuru yük gemisinde çıkan yangın 2 can aldı
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