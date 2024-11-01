Saldırı hazırlığı yapan DEAŞ’lı bombacı yakalandı

Milliİstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Bitlis Emniyeti, terör örgütü DEAŞ'a yönelik önemli bir tespitte bulundu. Çalışmalar sonucunda açık kimliği ve örgütsel faaliyetleri deşifre edilen terör örgütü üyesine yönelik operasyon düzenlendi. B.K. adlı terör örgütü DEAŞ üyesi operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Bazı noktalara yönelik keşif çalışmaları yaptığı saptanan ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Adreste yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve bir miktar patlayıcı madde ele geçirildi. Suç unsurları incelemeye alındı.