Yargıyı tehdit etmek kimsenin haddi değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki soruşturma yüzünden İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve yargıyı hedef alan açıklamalarda bulunan CHP lideri Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. "Yargı mensuplarının hedef gösterilerek tehdit edilmesi, etki altına alınmaya çalışılması asla kabul edilemez" diyen Tunç, şunları kaydetti: "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir. Bağımsız yargıya müdahale anlamına gelen bu tür çirkin söylem ve davranışlar hukuk devletinde asla korunamaz."