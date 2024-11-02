15 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 11 PKK/ YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nefesimiz enselerinde! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınar bölgelerinde belirlediği 11 PKK/ YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek" denildi. Diğer taraftan 11 ilde PKK'ya yönelik operasyonlarda teröristlerin kırsalda eylem hazırlığı amacıyla sakladığı 661 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi. 37 mağara ve sığınak imha edildi. Ele geçirilen mühimmat arasında 661 kilogram patlayıcı madde, 4 adet M79 ısı güdümlü tanksavar mühimmatı, 3 adet RPG-7 roketatar, 3 adet PKM makineli tüfek, 4 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 12 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 105 adet el bombası, 78 adet roketatar mühimmatı, 25 adet top, havan ve bombaatar mühimmatı, 14 bin 67 adet çeşitli ebatta mühimmat yer aldı.