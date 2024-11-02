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Giriş Tarihi: 2.11.2024

MİT, tarihi dinleme cihazlarını paylaştı

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
MİT, tarihi dinleme cihazlarını paylaştı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), istihbarat servislerinin geçmiş yıllarda kullandığı, aralarında çeşitli dinleme cihazları ve gizli kameralar ile bunların yerleştirildiği birçok objeyi paylaştı.




1965'ten 2000'li yılların başlarına kadar kullanılan cihazlar ve objeler arasında tuğla içine gizlenmiş dinleme cihazı, gizli kameralı robot kravat, ayakkabı topuğuna gömülü gizli ses kayıt cihazı ile Avrupa'da bir Türk büyükelçilik binasında bulunan dinleme cihazı paylaşılan fotoğraflar arasında yer aldı.
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MİT, tarihi dinleme cihazlarını paylaştı
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