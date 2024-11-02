MİT, tarihi dinleme cihazlarını paylaştı

Milliİstihbarat Teşkilatı (MİT), istihbarat servislerinin geçmiş yıllarda kullandığı, aralarında çeşitli dinleme cihazları ve gizli kameralar ile bunların yerleştirildiği birçok objeyi paylaştı.1965'ten 2000'li yılların başlarına kadar kullanılan cihazlar ve objeler arasında tuğla içine gizlenmiş dinleme cihazı, gizli kameralı robot kravat, ayakkabı topuğuna gömülü gizli ses kayıt cihazı ile Avrupa'da bir Türk büyükelçilik binasında bulunan dinleme cihazı paylaşılan fotoğraflar arasında yer aldı.