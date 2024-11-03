201 bin 688 konut teslim edilecek

Bakanı Murat Kurum, Malatya'da konut teslim törenine katıldı. 2 ayda 27 bin 243 konutun anahtar tesliminin yapılacağını açıklayan Kurum, toplam 79 bin 702 konut ve işyerinin tamamlanacağını söyledi. Bakan Kurum aynı sürede tüm deprem bölgesinde ise 201 bin 688 konutun hak sahiplerine teslim edileceğini ifade etti.Çeşitli programlar ve deprem sonrası çalışmaları yerinde incelemek üzere Malatya'ya giden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya Büyükşehir Belediyesi Fırat Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Afet İl Koordinasyon toplantısına katıldı. Bakan Kurum, Malatya'da 2 ayda 27 bin 243 konutun anahtar tesliminin yapılacağını, toplamda ise 79 bin 702 konut ve işyerinin inşa sürecinin tamamlanacağını bildirdi. Kurum, 2 ay içerisinde deprem bölgesinin tamamında 201 bin 688 konutun hak sahiplerine teslim edileceğini de ifade etti. Malatya'da "Fahri Hemşehrilik Beratı Takdim Töreni"nde de açıklamalarda bulunan Kurum, "Terör devleti İsrail, Gazze'de masum sivilleri öldürüyor. Bölge pimi çekilmiş bomba gibi duruyor. Biz, terör örgütlerine pabuç bırakacak değiliz" ifadelerini kullandı.