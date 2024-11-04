Bir özel hastanenin yoğun bakımı kapatıldı

İstanbul'da ortaya çıkan ve ülke genelinde büyük yankı uyandıran "Yenidoğan çetesi" skandalının ardından, ülke genelinde denetimler de sıklaştırıldı. Sağlık Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen denetimlerde, kamu ve özel hastaneler, en ince detaylarına kadar denetleniyor.Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü de kentteki bazı özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yaşanan ihmal ve bebek ölümlerine ilişkin şikayetleri değerlendirerek yoğun bir denetim süreci başlattı. Bu denetimlerde, Haliliye ilçesindeki Özel Meydan Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde birtakım ciddi eksiklikler ve ihmaller tespit edildi. Bunun üzerine denetimlerdeki bulgular Sağlık Bakanlığı'na rapor olarak sunuldu.Bakanlık, bu rapor doğrultusunda Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü'ne hızlı bir müdahale kararı vererek Özel Meydan Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım ünitesinin faaliyetlerinin durdurulmasını talep etti. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri bebeklerin sağlık durumu titizlikle inceleyerek güvenli bir şekilde sevklerini sağlanacak. Ardından da yeni doğan ünitesi kapatılacak.