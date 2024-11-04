Çelik bileklerle sınırda teröre geçit yok

Terörle mücadeledeki cesareti
ve başarılarıyla "çelik bilek"
unvanıyla anılan Polis Özel Harekât
timlerinin Suriye sınırındaki özel
operasyonlarına SABAH da tanıklık
etti. Suriye'nin Afrin, Cerablus,
El-Bab, Tel Abyad, Azez, İdlib ve
diğer üst bölgelerinde devletin iradesini
ve gücünü temsil eden bu
kahramanlar, bölgedeki terör unsurlarının
sızma girişimlerini 7 gün 24
saat
engellemek
için sahada aktif olarak
görev yapıyor.
Özel Harekât,
modern teknoloji ve gelişmiş ekipmanlarıyla
donatılmış olmasıyla
dikkat çekerken, PKK-YPG gibi terör
örgütlerinin düzenlemeyi planladığı
saldırıları önleme konusunda etkin
bir performans sergiliyor. Özellikle
zorlu
arazi koşullarında
yürütülen operasyonlarda,
terör örgütlerinin sabotaj
ve bombalı eylem hazırlıklarını
engelleme konusundaki başarılarıyla
takdir topluyor.
KESKİN NİŞANCILARIMIZ DÜNYANIN EN İYİLERİ
Özel Harekât Başkanı Süleyman Karadeniz 'Paralı keskin nişancılarla karşı karşıya olduğumuz bu bölgede, kendi keskin nişancılarımızı dünyanın en iyileri arasına taşıdık ve Türkiye'nin güvenliğini onlara emanet ettik" dedi. Suriye'de gerçekleştirilen operasyonlarda, Kandil'den gelen teröristler, YPG unsurları ve örgüt içindeki silahlı militanlardan oluşan toplam 49 kişinin etkisiz hale getirildi. Keskin nişancı timleri sınırda 27 hedefi başarıyla ortadan kaldırdı.
BİN 200 PERSONEL AKTİF OLARAK SAHADA GÖREVDE
Özel Harekât Başkanı Süleyman Karadeniz " Yaklaşık bin 200 personel Suriye'deki görevlerde aktif olarak rol alıyor. Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Sahada Kara Kuvvetleri ile iş birliği içinde çalışıyoruz. Sahadaki birliklerimiz tek vücut olarak birlikte hareket etme yeteneğini yakalamış durumda. Türkiye'ye yönelik sızma girişimlerini engelledik" dedi.
'YA ŞEHADET YA ZAFER'
Karadeniz, " Her koşulda Türk milletine layık hizmeti sunmak için buradayız. İki seçeneğimiz var: şehadet veya zafer. Her ikisi de milletimizi onurlandırrı. Türkiye'nin güvenliği, vatan sevgisi ve fedakarlıkla görev yapan özel harekat birimlerine emanet" dedi.
YERLİ VE MİLLİ DRONE GÜCÜ
Yeni kurulan İnsansız Taktik Araçlar Şube Müdürlüğü'nün kullanımındaki yerli ve milli üretim kamikaze dronlar sayesinde, düzenlenen operasyonlarda 22 terörist etkisiz hale getirildi. Özellikle terör eylemlerini önlemek amacıyla geliştirilen bu dronelar, tehditleri hızla tespit edip bertaraf etme kabiliyetiyle operasyonlara büyük katkı sağlıyor.