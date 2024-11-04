Çelik bileklerle sınırda teröre geçit yok

Terörle mücadeledeki cesaretive başarılarıyla "çelik bilek"unvanıyla anılan Polis Özel Harekâttimlerinin Suriye sınırındaki özeloperasyonlarına SABAH da tanıklıketti. Suriye'nin Afrin, Cerablus,El-Bab, Tel Abyad, Azez, İdlib vediğer üst bölgelerinde devletin iradesinive gücünü temsil eden bukahramanlar, bölgedeki terör unsurlarınınsızma girişimlerini 7 gün 24saatengellemekiçin sahada aktif olarakgörev yapıyor.Özel Harekât,modern teknoloji ve gelişmiş ekipmanlarıyladonatılmış olmasıyladikkat çekerken, PKK-YPG gibi terörörgütlerinin düzenlemeyi planladığısaldırıları önleme konusunda etkinbir performans sergiliyor. Özelliklezorluarazi koşullarındayürütülen operasyonlarda,terör örgütlerinin sabotajve bombalı eylem hazırlıklarınıengelleme konusundaki başarılarıylatakdir topluyor.Özel Harekât Başkanı Süleyman Karadeniz 'Paralı keskin nişancılarla karşı karşıya olduğumuz bu bölgede, kendi keskin nişancılarımızı dünyanın en iyileri arasına taşıdık ve Türkiye'nin güvenliğini onlara emanet ettik" dedi. Suriye'de gerçekleştirilen operasyonlarda, Kandil'den gelen teröristler, YPG unsurları ve örgüt içindeki silahlı militanlardan oluşan toplam 49 kişinin etkisiz hale getirildi. Keskin nişancı timleri sınırda 27 hedefi başarıyla ortadan kaldırdı.Özel Harekât Başkanı Süleyman Karadeniz " Yaklaşık bin 200 personel Suriye'deki görevlerde aktif olarak rol alıyor. Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Sahada Kara Kuvvetleri ile iş birliği içinde çalışıyoruz. Sahadaki birliklerimiz tek vücut olarak birlikte hareket etme yeteneğini yakalamış durumda. Türkiye'ye yönelik sızma girişimlerini engelledik" dedi.Karadeniz, " Her koşulda Türk milletine layık hizmeti sunmak için buradayız. İki seçeneğimiz var: şehadet veya zafer. Her ikisi de milletimizi onurlandırrı. Türkiye'nin güvenliği, vatan sevgisi ve fedakarlıkla görev yapan özel harekat birimlerine emanet" dedi.Yeni kurulan İnsansız Taktik Araçlar Şube Müdürlüğü'nün kullanımındaki yerli ve milli üretim kamikaze dronlar sayesinde, düzenlenen operasyonlarda 22 terörist etkisiz hale getirildi. Özellikle terör eylemlerini önlemek amacıyla geliştirilen bu dronelar, tehditleri hızla tespit edip bertaraf etme kabiliyetiyle operasyonlara büyük katkı sağlıyor.