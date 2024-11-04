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Giriş Tarihi: 4.11.2024

Çelik bileklerle sınırda teröre geçit yok

SABAH, terörü kaynağında yok etme stratejisini kararlılıkla sürdüren emniyet güçlerimizle sınır ötesinde bir gün geçirdi. Yerli ve milli cihazlarla donatılan Polis Özel Harekât timleri Suriye hattındaki karakollarda 7/24 teröristlerin ensesinde...

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Çelik bileklerle sınırda teröre geçit yok
Terörle mücadeledeki cesareti ve başarılarıyla "çelik bilek" unvanıyla anılan Polis Özel Harekât timlerinin Suriye sınırındaki özel operasyonlarına SABAH da tanıklık etti. Suriye'nin Afrin, Cerablus, El-Bab, Tel Abyad, Azez, İdlib ve diğer üst bölgelerinde devletin iradesini ve gücünü temsil eden bu kahramanlar, bölgedeki terör unsurlarının sızma girişimlerini 7 gün 24 saat engellemek için sahada aktif olarak görev yapıyor.



Özel Harekât, modern teknoloji ve gelişmiş ekipmanlarıyla donatılmış olmasıyla dikkat çekerken, PKK-YPG gibi terör örgütlerinin düzenlemeyi planladığı saldırıları önleme konusunda etkin bir performans sergiliyor. Özellikle zorlu arazi koşullarında yürütülen operasyonlarda, terör örgütlerinin sabotaj ve bombalı eylem hazırlıklarını engelleme konusundaki başarılarıyla takdir topluyor.



KESKİN NİŞANCILARIMIZ DÜNYANIN EN İYİLERİ
Özel Harekât Başkanı Süleyman Karadeniz 'Paralı keskin nişancılarla karşı karşıya olduğumuz bu bölgede, kendi keskin nişancılarımızı dünyanın en iyileri arasına taşıdık ve Türkiye'nin güvenliğini onlara emanet ettik" dedi. Suriye'de gerçekleştirilen operasyonlarda, Kandil'den gelen teröristler, YPG unsurları ve örgüt içindeki silahlı militanlardan oluşan toplam 49 kişinin etkisiz hale getirildi. Keskin nişancı timleri sınırda 27 hedefi başarıyla ortadan kaldırdı.



BİN 200 PERSONEL AKTİF OLARAK SAHADA GÖREVDE
Özel Harekât Başkanı Süleyman Karadeniz " Yaklaşık bin 200 personel Suriye'deki görevlerde aktif olarak rol alıyor. Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Sahada Kara Kuvvetleri ile iş birliği içinde çalışıyoruz. Sahadaki birliklerimiz tek vücut olarak birlikte hareket etme yeteneğini yakalamış durumda. Türkiye'ye yönelik sızma girişimlerini engelledik" dedi.



'YA ŞEHADET YA ZAFER'
Karadeniz, " Her koşulda Türk milletine layık hizmeti sunmak için buradayız. İki seçeneğimiz var: şehadet veya zafer. Her ikisi de milletimizi onurlandırrı. Türkiye'nin güvenliği, vatan sevgisi ve fedakarlıkla görev yapan özel harekat birimlerine emanet" dedi.



YERLİ VE MİLLİ DRONE GÜCÜ
Yeni kurulan İnsansız Taktik Araçlar Şube Müdürlüğü'nün kullanımındaki yerli ve milli üretim kamikaze dronlar sayesinde, düzenlenen operasyonlarda 22 terörist etkisiz hale getirildi. Özellikle terör eylemlerini önlemek amacıyla geliştirilen bu dronelar, tehditleri hızla tespit edip bertaraf etme kabiliyetiyle operasyonlara büyük katkı sağlıyor.

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Çelik bileklerle sınırda teröre geçit yok
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