‘Çocuklarımızı korumak için ne gerekirse yaparız’

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçtiğimiz gün sosyal paylaşım sitelerinin temsilcileriyle toplantı yaptı. Edinilen bilgiye göre, dijital mecralarda karşılaşılan tehditlere dikkat çeken Göktaş, "Çocuklarımızı korumak için de ne gerekirse yapmakta kararlıyız" mesajını verdi. Sosyal platform temsilcileri ise iş birliğinin önemine dikkat çekti. Sorunun küresel çapta olduğunu, diğer ülkelerde de benzer sorunların yaşandığını ifade eden sosyal paylaşım siteleri temsilcileri, aldıkları önlemleri anlattı.