Haberler Gündem Haberleri ‘Çocuklarımızı korumak için ne gerekirse yaparız’
Giriş Tarihi: 4.11.2024

‘Çocuklarımızı korumak için ne gerekirse yaparız’

ANKARA
‘Çocuklarımızı korumak için ne gerekirse yaparız’
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçtiğimiz gün sosyal paylaşım sitelerinin temsilcileriyle toplantı yaptı. Edinilen bilgiye göre, dijital mecralarda karşılaşılan tehditlere dikkat çeken Göktaş, "Çocuklarımızı korumak için de ne gerekirse yapmakta kararlıyız" mesajını verdi. Sosyal platform temsilcileri ise iş birliğinin önemine dikkat çekti. Sorunun küresel çapta olduğunu, diğer ülkelerde de benzer sorunların yaşandığını ifade eden sosyal paylaşım siteleri temsilcileri, aldıkları önlemleri anlattı.
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Çocuklarımızı korumak için ne gerekirse yaparız’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA