Cumhurbaşkanımız ev sözünü tuttu biz de sözümüzü tutacağız

Asrın Felaketinin yaşandığı dönemde Gaziantep İl Göç İdaresinde görevli olan Ozan-Hatice Kübra Süral çifti, depreme Gaziantep'te yakalandı. Şans eseri yaşam kaybı yaşamayan çiftin hafta sonları geldikleri Hatay'daki Aşağı Ekinci Mahallesi'nde oturdukları 8 katlı binaları yıkıldı. Yeni evli çifte kura çekiminde TOKİ tarafından Dikmece Mahallesi'nde yapılan 3+1 konut çıktı. Süral Çifti, yeni evlerinin anahtarını, geçen hafta Hatay'da düzenlenen "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" temalı kura çekimi ve toplu açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.Çok zor günler geçirdiklerini anlatan Hatice Kübra Süral (28), "Her hafta sonu Gaziantep'ten Hatay'a gelerek ailelerimizle görüşüyorduk. Depremin olduğu gecenin akşamı eşim ile birlikte Gaziantep'e geri döndük. Depreme orada yakalandık. Eğer Hatay'da olsaydık belki de şimdi hayatta olmayacaktık. Çünkü oturduğumuz apartman yıkılmıştı. Ama hiçbir zaman ümidimizi yitirmedik ve birbirimize daha sıkı sarıldık.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden evimizin anahtarını aldığımız anı hiç unutamıyorum. Cumhurbaşkanımız eşim ve bana büyük ilgi gösterdi. Kendisine hayran kaldım. Bize 'siz yeni evlisiniz sanırım? Çocuk var mı?' dedi. Depremden dolayı anne baba olamadık cevabını verince , 'o zaman sizden üç çocuk istiyorum' yanıtını verdi. Ben de kendisine yeni yuvamızda üç çocuk sözü verdim. Cumhurbaşkanımız bizlere verdiği ev sözünü tuttu biz de kendisine üç çocuk sözümüzü tutacağız" dedi.6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, depremzedeler yeni evlerine yerleşiyor. Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde çekilen kuraların ardından konutlarının anahtarını teslim alan afetzedeler yeni evlerine yerleşmeye başladı. İkizce Mahallesi'nde 2 bin 219 afetzede konutlarının anahtarını teslim aldı.