MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teröre karşı yaptığı çağrının Başkan Erdoğan tarafından da desteklenmesi terör baronlarını paniğe sevk etti. Parçalanma korkusu yaşayan PKK elebaşları teslim olmak isteyenleri işkenceyle tehdit ederek susturmaya çalışıyor. H.K.,Y.Ş ve N.Y. terör örgütünün pençesinden kurtularak devlete sığınan 3 isim. SABAH, 'Devlete güvendik, yeniden doğduk' diyen bu 3 kişiyle konuştu. İşte anlattıkları:: Bize anlatılan her şeyin yalan olduğunu anlayıp, bir şekilde teslim olmanın planlarını yaptım. Benim gibi dönmek isteyenleri işkenceyle tehdit ediyorlar. Daha 16 yaşındayken kandırılarak dağa çıkarıldım. Devlete teslim olursanız size işkence yaparlar, sizi öldürürler, dediler. Teslim olunca kötü karşılaştığım muamele beni çok şaşırttı. Bırakın işkence yapmayı, ellerime kelepçe bile takmadılar. Devlet bize kucak açtı. Psikolojik rehberlikler aldım. Yarım kalan lise eğitimimi tamamladım. Bir işe girdim. Evlendim. Yeni bir hayat, bir yuva kurdum. Eşim hamile. Bu yeni hayatı, devletin desteği ile kurdum.Örgütten kaçıp teslim olmak için birkaç denemem oldu ama başaramadım. Irak'ın kuzeyine hava harekatları yapılınca dağıldık. Bu fırsatı kullanıp Türkiye'ye teslim oldum. Örgüt içinde silah bırakıp teslim olmak isteyen binlerce kişi var. Ancak, ben de dahil korkutulduk. Bize, işkence sesleri dinletiyorlardı. Jandarma İstihbarat görünce kafanıza sıkın sakın ellerine geçmeyin diye korkutuyordular. Beni Silopi'de Jandarma İstihbarat aldı. Silopi'den Diyarbakır'a kadar güle oynaya geldik. Söylenenlerin hepsinin safsata olduğunu gördüm. Teslim olduktan sonra yeni hayata alışmakta biraz zorluk çektim. Ancak devletin bir eli daima üstümde oldu. Bugün de hala öyle. Devletin vasıtası ile özel sektörde bir işe girdim. Bir evlilik yaptım. Çocuğum oldu, dünyanın en büyük mutluluğunu yaşadım.Bir hiç uğruna ölmektense devlete güvenip yeni bir hayata uyanmak, yeni bir hayat kurmak evet gerçekten buna değer. Biz devlete güvendik ve yanılmadık. 40 yıldır sözde silahlı bir mücadele koca bir hiç için. Artık bu kardeş kavgası bitsin.