İBB kırtasiyeye borç taktı Reklam için esnaf zarara uğratılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı eğitim vizyonu çerçevesinde teorik ve pratik eğitimin bir araya gelmesi için okullarda yaygınlaştırılan Tasarım Beceri Atölyeleri, öğrencilere robotik kodlama, STEM, 3D tasarım, ahşap ve metal gibi birçok alanda becerilerini geliştirme imkânı sundu. Bu kapsamda Çorlu merkezli Teknomaker Bilişim şirketi de ilkokuldan üniversiteye ve çeşitli kamu kurumlarına 'Tasarım Beceri Atölyeleri' kuruyordu. İBB Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 9 Temmuz'da gerçekleştirilen ihaleyi kazanan şirket, gerekli her türlü kırtasiye ürününü 4 Eylül'de belediyeye teslim etti.Sözleşmeye göre İBB'nin ürünlerin tesliminden bir ay sonra şirkete fatura bedeli olan 3 milyon 927 bin lirayı ödemesi gerekiyordu. Ancak sadece 1.5 milyon lira ödeme yapan belediye kalan 2 milyon 427 bin lirayı göndermedi. Ödemenin ne zaman yapılacağını soran şirket yetkilisi Cihan Şahin'e, "Burada işler öyle yürümüyor, siz bırakın sözleşmeyi falan. İstediğiniz yola başvurabilirsiniz. Hiçbir şey çıkmaz" denildi. Mali Hizmet Daire Başkanlığı da hukuki yollara başvurabileceğini, bakiyeyi sözleşme süresi içinde ödeyemeyeceklerini anlattı. Kırtasiye sektöründe faaliyet gösteren Mehmet Gümüş, firmaların kendilerinden ürünleri alıp belediye ve kamu kurumlarında ihaleye girerek satış yaptıklarını söyledi. Gümüş, "Bu firmalar sözleşme sonrası belediyeden ödemelerini alıp bizlere ve esnaflara ödeme yaparlar. Belediye eğer sözleşmeye uymayıp ödeme yapmazsa hem ihaleyi tedarik eden firma hem de toptancılar mağdur edilecek. Millete hizmet için yola çıkanlar, kendi reklamını yapacak diye esnafı zarara uğratıyor. Belediyenin işi milleti mağdur etmek değil. Milletin cebindeki parayla reklam yapılmaz. Dağıttıkları kırtasiye malzemeleri yüzünden esnaf hem iş yapamaz hale geliyor hem de parası ödenmiyor" dedi.