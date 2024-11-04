SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan dünyaya Filistin çağrısı! "İsrail ile ticareti durdurduk"

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan İSEDAK Bakanlar Oturumu'nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZE DİZ ÇÖKTÜREMEDİLER"

Son toplantımızdan bu yana tüm insanlık ve özellikle Müslümanlar için ağır bir imtihandan geçtik. Kanla, gözyaşıyla ve zulümle anılır hale geldi. Gazze'de yaşandı ve yaşanıyor. Filistin'de 2 milyon insanı ilaçsız, gıdasız bırakıp ölümlerini seyrettiler. Geçtiğimiz 13 ay boyunca Gazze ve Filistin topraklarında çokça acı gördük, katliam ve cinayet gördük. Bir insan nasıl bu kadar alçalabilir, alçaklaşabilir diye birçok habere rastladık.