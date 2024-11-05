Ahmet Özer’in tutukluluğuna 5 gündür itiraz yok

Geçtiğimiz günlerde 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna 5 gündür itiraz edilmediği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca terör örgütü üyeliğinden hakkında soruşturma yapılan Özer, süreklilik, yoğunluk, çeşitlilik arz eden eylemler aracılığıyla örgütle hiyerarşik ilişki içerisinde olduğu gerekçesiyle 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanarak Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konulmuştu. Aradan geçen 5 günde ne Özer'in avukatının ne de partisi CHP'nin avukatlarının, Özer'in tutukluluğuna herhangi bir itirazda bulunmadığı öğrenildi. Ancak CHP'nin olağanüstü toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Adalet Sarayı'nda toplanma çağrısı yapmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Özer için Esenyurt nöbetine başlayacaklarını, parti olarak 15 gün boyunca milletvekilleri ve genel başkan yardımcılarıyla ilçe binasında çalışacaklarını söylemişti. Terörle mücadelede önemli bir yöntem olan kayyum atamalarını engellemeye çalışan CHP'nin bu tutumuyla siyasi rant uğruna terörle mücadeleyi baltaladığı belirtildi.