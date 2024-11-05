Halkalı-Ispartakule Tüneli’nde ışık göründü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Halkalı-Ispartakule etabının 2025 sonunda tamamlanacağını söyledi. Halkalı-Ispartakule etabı TBM-1 Işık Görme Töreni'nde konuşan Bakan Uraloğlu, yapımı devam eden Hızlı Tren Hattı'nın yaklaşık 8,4 kilometrelik kesimini oluşturan Halkalı-Ispartakule etabının yüzde 74'ünün tamamlandığını ve tünelde ışığın görüldüğünü söyledi. Hattaki çalışmaların 2025 sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini ifade eden Uraloğlu, "İstanbul'u Halkalı İstasyonu'ndan Çerkezköy ilçesine, oradan Kapıkule Hattı'na entegre edeceğiz.Bölgedeki 3,1 milyon insanımız Marmaray üzerinden Halkalı-İstanbul Havaalanı Hattına, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattımıza, Söğütlüçeşme İstasyonu'nda metrobüse kadar ulaşacak" dedi. Asya ile Avrupa arasında en kısa, güvenli ve ekonomik koridor olarak değerlendirilen İpek Demiryolu Projesi'nin hayata geçmesine çok önem verdiklerini dile getiren Uraloğlu, "229 kilometrelik Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın tamamlanmasıyla mevcut hat kapasitesini 4 kat arttırmayı, yolcu seyahat süresini 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresini ise 8 saatten 3,5 saate düşürmeyi planlıyoruz" ifadesini kullandı.