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Giriş Tarihi: 5.11.2024 09:17

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 12 ihraç emniyet personeli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. İzmir merkez, Menemen, Bergama, Torbalı ilçeleri ve Mersin’de toplam 13 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. 12 ihraç emniyet personeli yakalanarak gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 12 ihraç emniyet personeli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri harekete geçti.

Soruşturmalarda isimleri geçen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ele geçirilen dijital materyallerde haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde kayıt bulunan tamamı ihraç emniyet personeli 13 şüpheliye yönelik İzmir merkez, Menemen, Bergama, Torbalı ilçeleri ve Mersin'de toplam 13 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 12 ihraç emniyet personeli gözaltına alındı
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