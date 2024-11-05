Üç belediyeye kayyum atandı: Terör dosyaları kabarık çıktı

İçişleri Bakanlığı, haklarında yürütülen terör soruşturması neticesinde, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hapis cezaları bulunan Mardin, Batman ve Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki DEM Partili belediye başkanlarını görevden uzaklaştırdı. Kararın ardından DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mardin Belediye Başkanvekili olarak görevlendirildi. DEM Partili Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün yerine ise Batman Valisi Ekrem Canalp, Batman Belediye Başkanvekili olarak atandı. DEM Partili Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın yerine ise Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu kayyum olarak görevlendirildi.İçişleri Bakanlığı'nın kararının ardından güvenlik güçleri saat 06.00 sıralarında Batman Belediyesi binasını abluka altına aldı. Turgut Özal Bulvarı'ndan belediye binasına giden yol, tek şeritli olarak trafiğe kapatıldı. Güvenlik güçleri, belediye binası çevresini bariyerlerle ve zırhlı araçlarla kapattı. Görevden alınan Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün de bulunduğu bir grup, belediye binası önünde toplandı. Belediye binasına girmeye çalışan gruba, burada güvenlik önlemi alan polis ekiplerince izin verilmedi. Uyarıya rağmen belediye binasına girmek isteyen gruptan polise mukavemet gösteren ve saldıran 75 kişi gözaltına alındı. Batman Valiliği, terör örgütüne müzahir kesimlerce il genelinde sağlanan huzur ve güven ortamını bozmak amacıyla her türlü kanunsuz eylem ve etkinliklerin düzenlenebileceğini göz önünde bulundurarak, kentte eylem ve etkinliklere 4-11 Kasım tarihleri arasında 10 gün süreyle yasak getirildiğini duyurdu.Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün evine sabah saatlerinde giden polis ekipleri kararı tebliğ etti. Türk'ün görevden alındığı haberinin duyulması üzerine Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan grupla bina girişinde güvenlik önlemi alan polis arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin devam ettiği sırada Ahmet Türk de belediye önüne geldi. Türk ve beraberindeki DEM Partililer, Mardin Büyükşehir Belediyesi binasına girmeye çalıştı. Belediye binası önündeki gerginlik nedeniyle Mardin- Kızıltepe yolunda da trafik yoğunluğu yaşandı. Mardin Valiliği de kent genelinde 10 gün boyunca eylem ve etkinlik yasağı getirildiğini ilan etti.Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde de kararın ardından Halfeti Belediyesi'nin giriş ve çıkışları polis barikatlarıyla kapatıldı. Görevden alınan Belediye Başkanı Mehmet Karayılan ile beraberindeki DEM Partililer belediye binası önünde toplandı. Polis, çöp konteynerlerini ateşe veren göstericilere basınçlı suyla müdahale etti. Atılan taşlardan 4 polis yaralandı.Bu arada Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Ahmet Türk'ün yerine kayyum olarak atanan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ilk iş olarak makam odasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını astı.Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk hakkında, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2021/6 esas sayılı Kobani Davası kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 10 yıl hapis cezası bulunuyor. Türk hakkında ayrıca Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2022/142 esas sayılı dosyası kapsamında terör örgütü propagandası yapmak suçundan davası bulunuyor.Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük hakkında ise, Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2023/70 esas sayılı dosya kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunuyor. Sönük hakkında ayrıca Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2023/14816 esas sayılı soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan açılan bir soruşturması da devam ediyor.Şanlıurfa'nın Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın da 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası olduğu, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan da soruşturmasının devam ettiğini belirtildi.AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, üç belediyeye kayyum atanmasına ilişkin, "Üç belediye başkanının yerine Anayasa 127. madde ve 5393 sayılı kanunun 45, 46 ve 47. maddesi kapsamında geçici süre ile görevlendirme yapıldı. İlgili belediye başkanları hakkında görev yaptıkları şehrin cumhuriyet başsavcılıklarınca terörle mücadele kapsamında bir soruşturmanın yürütüldüğünü biliyoruz. Mardin Belediye Başkanı için 10 yıl ve üzeri, Batman Belediye Başkanı için 6 yıl ve üzeri, Halfeti Belediye Başkanı için 6 yıl ve üzerinde yerel mahkemede ceza verilmiş" dedi.DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Mardin Büyükşehir ile Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılması ve yerlerine görevlendirme yapılmasına tepki olarak bu hafta TBMM Genel Kurul çalışmalarına, Plan ve Bütçe Komisyonu'na ve hiçbir komisyon çalışmasına katılmayacaklarını söyledi.