Zehirli sanal odalara operasyon: 142 gözaltı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri; internet siteleri, sosyal medya platformları ve söz konusu platformlarda oluşturulan "Sohbet" odalarındaki mesajlaşma uygulamalarında uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti. Zehir odaları, zehir tacirleri ve uyuşturucu madde satışında kullandıkları özel şifreler Sanal Devriye Polisleri tarafından tek tek deşifre edildi. Toplamda 155 şüphelinin yakalanması için eşzamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Özel Harekât destekli operasyonlarda 142 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.