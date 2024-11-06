Batı’nın Türkiye’deki ikiyüzlülüğü: Kendi yasaklarını görmeden Türkiye’yi hedef alıyorlar

Türkiye'ye demokrasi konusunda istikamet çizmeye çalışan Batılı devletler, kendi ülkelerinin üniter devlet yapısına yönelik gelen en ufak tehdide şahin kesiliyor.

İSPANYA AYRILIKÇI PARTİLERİ KAPATIYOR

İspanya Yüksek Mahkemesi, ayrılıkçı BASK liderlerine karşı AB genelinde tutuklama kararı çıkarttı. AB üyesi bütün ülkeler kararı uygulamak için yarıştı. Haklarında tutuklama kararı çıkarılanlardan biri Katalonya Özerk Yönetimi başkan adayı Jordi Turull olmak üzere, BASK'ın birçok lideri ya tutuklu ya da sürgün hayatı yaşıyor. 2003 yılında İspanya'da kapatılan solcu ayrılıkçı Batasuna Partisi AİHM'ne başvurmuş ancak, AİHM Batasuna'nın yasa dışı ilan edilmesini onaylamıştı. Hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı olan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, İspanya'nın talebi üzerine Almanya'da gözaltına alınmıştı.

AYRILIKÇI GRUPLARA GEÇİT YOK

İtalya'nın kuzeyindeki Veneto bölgesindeki ayırlıkçı gruplara da devlet müsaade etmiyor. dün ayrılıkçı bir gruba yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Ayrılıkçıların gerçekleştirdiği referandum ise İtalya tarafından korsan olarak nitelendirilmişti. Fransa'nın Korsika adası bağımsızlık yanlısı Korsika Ulusal Kurtuluş Cephesi'ne (FLNC) göz açtırmıyor. 1976'dan bu yana FLNC'ye karşı art arda operasyonlar düzenleniyor. Korsika'nın bağımsızlığını isteyen isimler cezaevine atılıyor. ABD'nin en büyük eyaletlerinden biri olan Texas bağımsızlık talepleri, merkezi yönetim tarafından yok sayılıyor. Texas, belirli grupların bağımsızlık için yarıştığı tek ABD eyaleti değil. Alaska, California, Hawaii, New Hampshire ve Vermont'un da ABD'den ayrılma hareketleri var. Fakat merkezi hükümet hiçbir ayrılıkçı yapıya müsaade etmiyor.

BATI İKİYÜZLÜ DAVRANIYOR, BATASUNA KAPATILDI, AİHM ONAY VERDİ

Hukukçu ve siyaset Bilimci Ferhat Çakır, "Batı, demokrasi ve insan hakları konusundaki iki yüzlülüğünü Filistin meselesinde tüm dünyaya gösterdi. Batı'nın biz objektifiz sözlerinin yalan olduğunu gördük. İspanya'da, Fransa'da, İtalya'da ayrılıkçı hareketlere asla müsaade edilmiyor. Olması gereken de budur. İspanya ayrılıkçı Batasuna partisini kapattığında, AİHM onay verdi. Hiç kimse kınayamadı. Ama iş Türkiye'ye geldiğinde hepsi demokrasi havarisi kesiliyor. Türkiye'de yaşayan her bir fert bir ve eşittir. Kardeştir. Bu gerçeğin ışığında hareket ediyoruz. Batı'nın bu konuda bize öğretecek bir durumu yoktur." dedi.