SON DAKİKA ABD SEÇİMLERİ CANLI TAKİP EKRANI: ABD başkanlık seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak? Trump ve Harris oy oranları

Anketleri derleyen Real Clear Politics'e göre, Trump, Harris'e karşı yüzde 0,1'lik bir farkla önde görünüyor. Ancak, bu verilerin farklı anket şirketlerine göre değişiklik gösterdiği dikkat çekiyor. Örneğin, NY Times/Siena ve CNN anketlerinde yarış başa baş, Wall Street Journal anketinde ise Trump, Harris'i yüzde 3 oranında geride bırakıyor. Diğer yandan, İngiliz haber ajansı Reuters ve CBS News'un yaptığı anketlerde Kamala Harris, Trump'ı 1 puanla geride bırakıyor. Yani, anketler şu an için herhangi bir adayın açık bir üstünlük sağladığını göstermiyor; seçim sonuçları, erken oyların yanı sıra son dakikada yapılacak tercihlere de bağlı olarak değişebilir.