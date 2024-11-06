DEM Partililerin provokasyonunda 92 şüpheliye gözaltı

Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atanması sonrası DEM Partililer provokasyona devam ediyor. Batman'da DEM Partililer polislere taşlı saldırıda bulundu. Güvenlik güçleri, tazyikli su ve biber gazı ile kalabalığı dağıtmak istedi. Çıkan olaylarda 75 kişi gözaltına alındı. Mardin'de CHP Lideri Özgür Özel'in de katıldığı Ahmet Türk'e destek toplantısının ardından sokaklar karıştı. Ateş yakarak caddeleri kapatan göstericilere polis müdahale etti. Olaylarda 9 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde de DEM Partililer provokasyona başvurarak polislere taşlı saldırıda bulundu. Saldırı sırasında 2 polis yaralandı. 8 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi sayısı 92'ye ulaştı.