Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Geçen hafta açıkladım, herkes daha da konuşuyor. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan teröristbaşı, terörün bittiğini, PKK'nın lağvedildiğini söyleyecekse, haydi DEM grubuna gelsin, ak koyun kara koyun ortaya çıksın, umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım, teklifimde ısrarlıyım. Siyasette uzlaşmak ortak yararımıza. Türkiye'nin, bölge ve dünya güçlerinin politikalarının düğümlendiği ve çözüldüğü jeopolitik konumda bulunmasından dolayı, bilhassa Ortadoğu'daki çetin atmosferi de hesaba katarak tehlikelerin arttığını görmek, buna göre tedbir almak ertelenemez müşterek görevimiz.Kürtler başka, terör örgütü başka. İkisini birbirine karıştırmak en vahim cinayet, ülkemize ve milletimize yapılacak en şedit kötülük. DEM Parti de kararını derhal netleştirmeli, silah ile siyaset arasında gelgitli tutumundan uzaklaşmalı, nerede durduğunu, terörle arasına kalın duvarlar örüp örmeyeceği muammasını açıklığa kavuşturmalı.Bize milliyetçilik dersi vermeye cüret edenlerin, evdeki bulgurdan mahrum kalacaklarını hafıza kayıtlarından çıkarmamaları tavsiyem. Bizimle vatanseverlik hususunda tartıya çıkmaya yüzleri olmayanların, düne kadar altılı masada kimlerle nasıl can ciğer kuzu sarması halde bulunduklarını, işbirliği yaparak nasıl DEM'lendiklerini, PKK'ya nasıl selam saldıklarını unuttuğumuz mu sanılıyor?Öcalan İmralı'da yatıyor, fakat DEM grubunda 57 Öcalan gölgesinin ayakta olduğunu niye görmüyorsunuz? İmralı Adası, Türk toprağı değil mi? Bu adadan vazgeçildi de bizim mi haberimiz olmadı? Teröristbaşının, TBMM DEM Parti grubuna gelmesine itiraz ediliyor da İmralı'da kalmasına niye tepki gösterilmiyor? Teröristbaşının tecridi kalkarsa, DEM Parti grubunda bölücü terör örgütünün bittiğini açıklamasından şimdiden rahatsızlık duyanlar, terörden geçinen, kandan nemalanan köksüzlerden başkası olamaz. Ceset edebiyatı yapanlar, terörle mücadele maksadıyla Mehmetlerimizin yanına gitsinler, dağın başında nöbete girsinler, o zaman göreyim alayının ense tıraşını.Eğer terör hayatımızdan sökülüp atılırsa, enflasyon canavarına kesif bir darbe indirilirse, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil mi? Devlette devamlılık, siyasette istikrar, Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Erdoğan güvence, milletin sevdalısı, tecrübesiyle ve birikimiyle bize göre tek seçenek.(Esenyurt, Halfeti, Batman ve Mardin belediyelerine kayyum atanması) Yargı kararlarına riayet ve saygı şüphesiz mecburi. Geçici olarak görevden uzaklaştırılan belediye başkanları hukuki süreçlerin sonuçlanmasını sabırla beklemeli. Özellikle ciddi sağlık sorunları olan Ahmet Türk'ün istismar edilmesi, İmralı ile DEM Parti arasına çomak sokma sinsilikleri CHP'nin başını çektiği kara kampanyanın dış bağlantılı mahsulü. Özgür Bey çığırından çıktı. CHP ile DEM Parti'yi ayırt etmekte çok zorlandığımızı, hatta CHP ile PKK'yı birbirine karıştırdığımızı söylemek abartılı iddia olmayacak.Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görüşme talebine ilişkin, "Siyasetini tasvip etmediğimiz için görüşmeyi uygun bulmuyorum. Bu görüşmeden istismarla Türkiye'de bazı gelişmelere MHP'yi de bulaştırmak isteyebilirler" dedi.