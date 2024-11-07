Adını tarihe yazdırdın oğlum

İstanbul Beykoz'da Su Altı Savunma Komutanlığı'nda eğitim sırasında mühimmatın kazara patlaması sonucu şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz (26) memleketi Adana'nın Pozantı ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından Niğde'nin Ulukışla ilçesi Çiftehan köyünde toprağa verildi. SAS komandosu olmaya 2 ay kala şehit düşen Teğmen Mustafa Kemal Öz'ün annesi Suzan Öz'ün feryatları yürekleri dağladı. Şehidin annesi, "2 ay sonra hayaline kavuşacaktın ama olmadı kınalı kuzum. Bana 'Anne adımı tarihe yazdıracağım' derdin, adını şehit olarak tarihe yazdırdın kınalı kuzum" diyerek gözyaşı döktü.