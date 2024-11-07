Erdoğan’dan Trump’a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, seçim zaferi nedeniyle Trump'ı tebrik etti ve yeni dönemde Türkiye ile ABD arasında iş birliğini geliştirme temennilerini iletti. Erdoğan'ın ABD seçimi nedeniyle yayınladığı mesajında ise, "Başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum. Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum" ifadeleri yer aldı.