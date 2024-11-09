Çakarlı araca trafikten men

Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. 46 maddelik kanun teklifinde öne çıkan maddeler şu şekilde:Yetkisi olmadığı halde 'çakarlı' araç kullananlara uygulanan para cezası 6 bin 439 TL'den 96 bin TL'ye çıkıyor. Tekrarlanması halinde ise 192 bin TL uygulanacak.Bu araçları kullananların sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak. Araçlar geçici süreyle trafikten men edilecek.Ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduranlar, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.