DEM’li belediyelerde işten atılmalar devam ediyor: Bir günde 125 kişi işten atıldı!

Haftanın son iş gününde Diyarbakır merkez Kayapınar ilçe Belediyesi 100 ve Bağlar Merkez İlçe Belediyesi de 25 işçiyi işten attı. Farklı birimlerde çalışan ve aralarında şehit yakınları ile engellilerin de bulunduğu işçiler mesai bitiminde cep telefonlarına gelen "işinize son verilmiştir ' mesajıyla büyük bir şok yaşadı. Son kıyımla beraber Diyarbakır'da son 7 ayda DEM Partili belediyelerde işten atılan işçi sayısı 800'ü geçti. Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, işçi kıyımlarıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, "İşçilerin sendikamızdan istifa etmesi için meclis üyeleri evlerine kadar giderek baskı yapıyor. Bugüne kadar hiç bir baskıya boyun eğmedik ve eğmeyeceğiz de " diye konuştu.

ÜCRETSİZ HUKUKİ DESTEK

Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, DEM Partili belediyeler tarafından işten çıkarılan işçilere destek vermek için 136 gündür belediye önünde oturma eylemi yaptıklarını söyledi. Sendika ayrımı yapmaksızın tüm mağdur işçilere her türlü desteği verdiklerini kaybeden Kahraman, "Bize başvuran yaklaşık 200 kardeşimize ücretsiz avukatlık ve hukuki destek veriyoruz. Hepsi mağdur ve çok zor durumda. Sosyal destek de sağlıyoruz. Bir çoğu sendikamıza üye de değil. Sendikacılık böyle zamanlar içindir. Biz aidat sendikacılığı yapmıyoruz. İşçi kardeşlerimiz için açılan dava ve hukuki süreçler devam ediyor. Hukukçularımız titiz bir şeklide takip ediyor. Tüm hukuki süreçlerin giderleri sendikamız tarafından karşılanıyor " dedi.

Sendika başkanı Ercan Kahraman

MECLİS ÜYELERİ, SENDİKA ÜYELERİMİZİ TEHDİT EDİYOR

Başkan Ercan Kahraman, bu süreçte hem kendilerinin hem işçilerin her türlü baskıya maruz kaldığına da vurgu yaparak çarpıcı iddialarda bulundu. Kahraman, "Vermiş olduğumuz haklı mücadeleyi baltalamak için her türlü baskı ve zorbalığı yapıyorlar. Kimi belediye meclis üyeleri üye işçilerimizin evlerine kadar giderek zorla sendikamızdan istifa ettirmeye çalışıyor. Biz hiç bir baskıya boyun eğmeyiz. İşçi kıyımına karşı kararlı mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir " diye konuştu.