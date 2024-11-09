İzmir’de belediye şirketleri kara deliğe döndü

Sayıştay denetçileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin fuarcılık şirketi İZFAŞ'ın 2023 yılına ilişkin iş ve işlemleri mercek altına aldı. Denetçilerin yaptığı inceleme İzmirlinin parasının nasıl çarçur edildiğini gözler önüne serdi. Şirket personeli olmayan bir kişinin kaldığı otelde içtiği içki ile yediği yemeği İZFAŞ'a ait kredi kartından ödediği ortaya çıktı. Tespitler bununla da sınırlı kalmadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Onur Kadir Eryüce'nin giderlerinin mevzuata aykırı şekilde İZFAŞ tarafından karşılandığı ortaya çıktı. Denetçi hazırladığı raporda başkan danışmanının giderlerinin şirket tarafından karşılandığını ortaya koydu. Raporun sonuç bölümünde İZFAŞ'ın 2023 yılı net zararının 151 milyon lira, geçmiş yıllar zararlarının ise 95 milyon 811 bin lira olduğu belirtildi. Raporda İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan danışmanlarından Eryüce'nin yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerde 199 bin 2 TL tutarında harcama yaptığı, bu harcamaların da İZFAŞ tarafından karşılandığı listelendi.Denetçi, şirket tarafından kiralanmış araçlardan bir tanesinin yine danışmana tahsis edildiğini, aracın akaryakıt giderlerinin de İZFAŞ tarafından ödendiğini tespit etti. Raporda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2017-2023 arasında sürekli zarar eden belediye şirketlerine sermaye artırımı adı altında 6 milyar 315 milyon 995 bin lira kaynak aktardığı belirtildi. Denetçi belediye şirketleri eli ile verilen fuar, park, restoran, tesis işletmeciliği gibi kâr edilmesi olağan belediye faaliyetlerinde zarar ediyor olmasının kabul edilebilir olmadığını belirtti.