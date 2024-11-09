Milletin parasını resmen yemişler

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim kutlamaları için yüz milyonlarca liralık masraf kalemi çıkarmasına vatandaşlardan tepkiler çığ gibi yükseliyor. Ebru Gündeş ile Mor ve Ötesi konserlerinden sonra 29 Ekim'de sahne alan Candan Erçetin için de tam 80 milyon TL ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Asıl büyük skandal ise bu paraların büyük bölümünün sanatçılara değil organizasyon şirketine verilmiş olması. Etkinlik ihalesinin ABB'den yılda 98 tane daha konser işini alan Enfest Organizasyon'a adrese teslim verildiği görüldü. İşte vatandaşların tepkileri:Bu iş milletin parasını ihalesiz hizmetsiz, sorgusuz yeme taktiği. Resmen milletin parasını yemişler. Bahsedilen tutarı 10'a böl, 1 birim şarkıcıya, 1 birim organizasyona, 8 birim ise birilerinin cebine.Konser verirken bize mi sordular? Hem ulaşıma maliyetler yetişmiyor diye zam yapın hem para yok deyin. Hem SGK borcunuz olsun. Aynen bu kafayla demlenmeye devam etsinler.Ankara'nın çok daha acil işleri varken yüksek rakamların harcanmasını doğru bulmuyorum.Ankara'nın hiç mi sorunları yok da har vurup harman savurdunuz? En ufak yağmurda göl olan şehrimizde altyapıyı yapın, otobüsler alın, metrolar yapın. Bu mu şeffaflık?Mızrak çuvala sığmıyor. Hırsız var hırsız.Hiçbir tutar tarafı yok. Ankara'da 1 cm metro yapmadı. Algı, algı, algı. Yavaş, yönettiği Ankara'yla gurur duysun!