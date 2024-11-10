DEM’li belediye bir günde 125 kişiyi ekmeğinden etti

Diyarbakır merkez Kayapınar İlçe Belediyesi 100, Bağlar Merkez İlçe Belediyesi de 25 işçiyi işten attı. Farklı birimlerde çalışan ve aralarında şehit yakınları ile engellilerin de bulunduğu işçiler geçtiğimiz cuma günü mesai bitiminde cep telefonlarına gelen "İşinize son verilmiştir" mesajıyla büyük bir şok yaşadı. Son kıyımla beraber Diyarbakır'da son 7 ayda DEM Partili belediyelerde işten atılan işçi sayısı 800'ü geçti. Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, işçi kıyımlarıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, "İşçilerin sendikamızdan istifa etmesi için meclis üyeleri evlerine kadar giderek baskı yapıyor. Bugüne kadar hiçbir baskıya boyun eğmedik ve eğmeyeceğiz" diye konuştu.Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, DEM Partili belediyeler tarafından işten çıkarılan işçilere destek vermek için 136 gündür belediye önünde oturma eylemi yaptıklarını söyledi. Sendika ayrımı yapmaksızın tüm mağdur işçilere her türlü desteği verdiklerini kaybeden Kahraman, "Kimi belediye meclis üyeleri, üye işçilerimizin evlerine kadar giderek zorla sendikamızdan istifa ettirmeye çalışıyor" diye konuştu.