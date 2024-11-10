Güran ailesi birbirini kolluyor soru işaretleri artıyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra cesedi dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katil zanlılarının yargılandığı duruşmanın 3'üncü gününde, müşteki avukatı Nahit Eren, olay yeri görüntülerinin izlenmesini talep etti. Görüntüler salondaki büyük ekrana yansıtılmadan önce baba Arif Güran ile sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran dışarı çıkarıldı. Salim Güran, dışarı çıkarıldığı sırada Nevzat Bahtiyar'a bakarak bir şeyler söyledi, ancak ne dediği anlaşılmadı. Ardından Nevzat Bahtiyar, sanık sandalyesine yeniden çıkarıldı.İzlenen keşif görüntülerinin ardından avukat Nahit Eren, Adli Tıp raporunda Narin'in cesedinde karada yaşayan larvalara rastlandığını ve "Bu haliyle cesedin bazı kısımlarının karada kaldığı değerlendirilmektedir" tespitinde bulunulduğunu belirterek, Nevzat Bahtiyar'a, "Daha önce başka yere gömdün mü?" diye sordu. Bahtiyar ise "Hayır" yanıtını verdi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar, cübbesini çıkarıp Nevzat Bahtiyar'a, "Sana 3 çocuk babası olarak soruyorum. Günlerdir biz burada bu dosya üzerinde çalışıyoruz, bu olayla ilgili bizden sakladığın, söylemediğin bir şey var mı?Birilerine iftira atıyor musun? Görüntülerde bir şey çıkarsa yalan söyleme" diye sordu. Bahtiyar, "Hatırlamıyorum, bilmiyorum" dedi. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu önünde "Yalan söyleyin" diye sözler sarf ettiği için kardeşi tarafından başına yumruk atılarak susturulan Güran ailesinin yakını Oya Yorulmaz ise "Oradaki gidin yalan konuşun sözlerini basına söyledim" dedi. Savcının, "Neden sana yumruk atılsın ki?" sorusuna ise "Kardeşim 'abla sus' dediği sırada ağzımı kapatmak isterken eli başıma geldi" ifadelerini kullandı. Diğer tanıklar ise ifadelerinde, Arif Güran ve Nevzat Bahtiyar arasındaki araç satışıyla ilgili alacak-verecek meselesini anlatıp, bu sorunun Salim Güran'ın evinde yapılan toplantı sonrası çözüldüğünü söyledi.Duruşmaya verilen ara sırasında mahkeme başkanının izniyle baba Arif Güran, jandarma önlemiyle önce oğlu Enes Güran'a sarıldı. Ardından baba, eşine ve sonra da kardeşi Salim Güran'a sarılıp birlikte ağladılar.