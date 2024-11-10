İstanbul parsel parsel satılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin 2021 yılından bu yana konser ve etkinlikler için belediye kasasından 5 milyar 60 milyon Türk lirası para harcadı. İstanbulluya hizmet üretmek yerine İstanbul'un kaynaklarını konser ve etkinliklerde harcayan yönetim, kaynak bulmak amacıyla İstanbul'u parsel parsel satmaya başladı. Bu kapsamda Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB yönetimi 2019-2024 yılları arasında 3 milyon 294 bin 821 metrekarelik 1001 parsel satışı gerçekleştirdi.Muhammet KaynarSatışını gerçekleştirdiği devasa arazilerle yetinmeyen yönetim, 2024 Mart ayında gerçekleştirilen yerel seçimlerin hemen ardından meclise getirdiği taşınmaz satış dosyalarıyla İstanbul'u parsel parsel satmaya devam etti. Nisan- Eylül ayları arasında sadece 4 aylık süre içerisinde 392 bin 137 metrekare taşınmazın satış dosyası İBB meclisine getirilerek İmamoğlu'na satış yetkisi verildi. Ekim ayı içinde ise tek seferde 41 bin 847 metrekarelik 78 adet parselin satış yetkisi verildi. Satış yetkisi verilmek istenen yerlerin arasında ise satışı mümkün olmayan kamulaştırma yoluyla İBB mülkiyetine geçen cami alanları, park ve bahçelerin de olduğu görüldü. Ancak bu alanların satışa çıkması AK Partili meclis üyelerinin dikkati sayesinde iptal edildi. İstanbul'un parsel parsel satılması hakkında konuşan İBB Meclisi Hukuk Komisyonu Üyesi ve AK Partili Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinde ne var ne yok satıldı, kalanları da satılıyor. İBB'nin neyi varsa adeta haraç mezat satılıyor. Satış sonrası elde edilen paralar gerçekten hak ettiği yere harcansa yine itiraz etmeyeceğiz ama Paris'te saray kiralamak, çalıştaylar ve alemler yapmaya harcanıyor" ifadelerini kullandı.