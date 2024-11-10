Mardin’e 1 milyar liralık yatırım

Mardin'de, bir milyar 50 milyon TL değerinde yatırımı olan makarna fabrikasının temel atma ve depolama tesisinin açılışı yapıldı. Mardin Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen tören, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak, törende, bu önemli tesisi Mardin'e kazandıracak Azim Grup Holding'i başarılarından dolayı tebrik etti. Temelini atacakları bu tür tesislerin Mardin'e dinamizm katacağına inandığını dile getiren Adak, Mardin'in bu tür tesisler için yeterli kapasitede olduğunu bir kez daha ispatladığını kaydetti.