MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli hafızada ebediyen var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Atatürk'ün vefatının 86. yılı nedeniyle yayımladığı yazılı mesajda, "Aziz Atatürk fani bir insandır, ömrü hem sayılı hem de sınırlıdır. Fakat geride bıraktığı muhteşem eserleri, muazzam emanetleri, müstesna hizmetleri, muhterem mücadeleleri maşeri vicdanda, milli hafızada ebediyen varlık hükmünü koruyacaktır. Her alanda bağımsız olmayı esas alan, milli menfaatlerden taviz vermeyen, baskıya ve esarete karşı geri adım atmayan bir politika izlemiş, tüm dünyanın Türkiye'ye gıptayla bakmasına neden olmuştur. O, Türk milletinin tarihi ve milli ortak değeridir" dedi.