Ülkesine ve milletine adanan bir ömür

Türk ve dünya tarihine yön veren bir askeri lider olan Gazi Mustafa Kemal, 1899'da girdiği Harp Okulu'nu 1902'de teğmen rütbesiyle tamamladı. Harp Akademisi'nden de 1905'te kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. 1915 Çanakkale Savaşları'nda "Anafartalar Kahramanı" olarak ün kazandı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra işgale açık hale gelen toprakları kurtarmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Türk milletine, "Vatanın bütünlüğünün ve milletin bağımsızlığının tehlikede olduğunu, azim ve kararlılıkla vatanın kurtarılması için Sivas'ta bir kongre toplanacağını" bildirdi. 23 Temmuz 1919'da Erzurum'da, 4 Eylül 1919'da Sivas'ta toplanan kongrelerin başkanlığını yaptı. 23 Ağustos 1921'de Sakarya Meydan Muharebesi başladı. Atatürk, birliklere, "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz" diyerek tarihe geçen emrini verdi. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın yönettiği Türk ordusu, Yunan ordusunu bozguna uğrattı, Sakarya Meydan Muharebesi'ni zaferle sonuçlandırdı. Bu zafer dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından 'Mareşal' rütbesi ve 'Gazi' unvanı verildi. Mustafa Kemal Paşa'nın yönettiği 30 Ağustos 1922'deki Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde Türk ordusu, Yunan ordusunu bozguna uğrattı. Düşman kuvvetlerini izleyen Türk ordusu, 9 Eylül 1922'de İzmir'e girdi.