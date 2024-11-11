12’si çocuk 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 31 kişi kurtarıldı. İçerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu bölgeye intikal etti. Fiber karinalı lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılanların 12'sinin çocuk olduğu öğrenildi. Diğer taraftan Edirne'de ise yasadışı yollarla yurda girdiği belirlenen 13 düzensiz göçmen yakalandı. Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 13 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. AA