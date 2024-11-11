253 şüphelıden 33’ü tutuklandı

MARDİN, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlıklarına Başkan vekili görevlendirildikten sonra yasa dışı gösteri eylemlerine katılan, güvenlik güçlerine taş atan ve fiziki saldırıda bulunan 253 şüpheli gözaltına alındı. "Silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet ve görevli memura mukavemet" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerden 33'ü tutuklandı. 37'si hakkında adli kontrol kararı verilen şüphelilerden 3'ü hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.