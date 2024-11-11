Bornova’da greve saatler kala uzlaşma sağlandı: Bornova direkten döndü gözler Buca’da

CHP'li Bornova Belediyesi'ne ait Personel A.Ş.'de örgütlü Genel İş İzmir 7 No'lu Şube ile Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM SEN) arasında 5 ayı aşkın bir süredir devam eden TİS görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlanmış, belediyede örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 7 No'lu Şube yönetimi Bornova Belediye Binasına grevi ilanı asmıştı. Sendika uzlaşma olmazsa 11 Kasım Pazartesi günü greve gideceklerini duyurmuştu.

GREVE SAATLER KALA TARAFLAR EL SIKIŞTI

Greve saatler kala taraflar el sıkıştı. Dün gece geç saatlere kadar devam eden görüşmeler Bornova Belediyesinin sunduğu yeni teklifle uzlaşma ile sonuçlandı. sundu. Sendika, belediyenin teklifinin işçiler arasında oylandığını ve çoğunluğun evet oyu kullandığını duyurdu. Bazı işçilerin ise beklentilerinin altında kaldığı için imzalanan sözleşmeye tepkili olduğu öğrenildi. İmzalanan toplu iş sözleşmesine göre en düşük işçi maaşının 45 bin civarında olacağı öğrenildi.



BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin olarak açıklama yapan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise "Belediyemiz ile Genel-İş 7 Nolu Şube arasında altı aya yakın süredir devam eden toplu sözleşme görüşmeleri bu gece itibariyle uzlaşmayla sonuçlanmıştır. Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte Bornovalının beklediği hizmetleri hayata geçirmek üzere var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." Dedi.

GÖZLER BUCA'DA

Şimdi tüm gözler CHP'li Buca Belediyesine çevrildi. Buca Belediyesinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile işveren adına görüşmeleri yürüten Sodem Sen arasında yaklaşık 6 aydtır devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde şu ana kadar anlaşma sağlanamadı. Geçtiğimiz günlerde belediye binasına grev ilanı asan sendika uzlaşma olmazsa 12 Kasım Salı giiünü greve gideceklerini duyurmuştu. Eğer taraflar arasında uzlaşma sağlanamazsa yüzbinlerce İzmirlinin yaşadığı Buca'da Salı sabahı vatandaşlar kaosa uyanacak. Başta çöp toplama olmak üzere bütün belediye hizmetleri duracak. Yollar asfaltlanmayacak park ve yeşil alanların bakım ve temizlik çalışmaları yapılmayacak. Belediyedeki bürokratik işlemlerde grev nedeniyle büyük ölçüde aksamalar yaşanabilecek.