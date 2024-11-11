Demirtaş’a ‘terörist’ dedi, para cezası aldı

MHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Sibel Arat, 2022 yılında sosyal medya üzerinden paylaştığı "Selahattin Demirtaş teröristtir aksini iddia eden de teröristtir" ifadeleri nedeniyle hakkında açılan davada ceza aldı.Demirtaş'ın avukatının şikayeti üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada Arat hakkında 'Hakaret' suçundan iddianame hazırlandı. İzmir 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Cumhuriyet Savcısı söz konusu ifadelerin alenen hakaret olduğu gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis talep etti. Arat'ın avukatı "müvekkilin sarf ettiği cümle Kobani olayları ile ilgili ve karşı tarafın ceza almış olduğu ancak kesinleşmeyen dosyası ile ilgilidir" dedi. Mahkeme Arat'a bin 740 lira adli para cezası vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.