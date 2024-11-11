İfadeler çelişkili tahliye yok

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra cesedi dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran davasında sanıkların tutukluluklarına devam kararının gerekçesi ortaya çıktı. Mahkeme tutukluluğa devam gerekçesinde kuvvetli suç şüphesinin gösterir bilirkişi raporları, kriminal raporları, sanık beyanları ve baz verileri gibi somut delillerin dosya içerisinde mevcut olması ve kanunda öngörülen cezanın alt sınırını dikkate alarak tutukluluk devam kararı verdi. Kararda tutuklu sanık ifadelerinin çelişkileri ve güvenilmezliğine dikkat çekildi.Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 4 tutuklu sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme ara kararını açıklamıştı. Mahkeme, davanın tutuklu sanıkları; anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran ve Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını soruşturma aşamasında itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti. Mahkeme ara kararında tutuklu sanıkların tutukluluklarına devam kararı verdi. Mahkeme duruşma zaptında tutukluluğa devam gerekçesi ise sanık ifadelerinin güvenilmez olduğunu gözler önüne serdi. Mahkeme tutukluluk devam gerekçesini ise "Öngörülen kuvvetli suç şüphesinin gösterir bilirkişi raporları" olarak açıkladı.