Karşıyaka’da skandal: Öğrenci yurtları ruhsatsız çıktı

Sayıştay, Karşıyaka Belediyesi'nin bünyesindeki biri erkek diğer 2'si kız olmak üzere toplam üç öğrenci yurdunun kaçak olarak çalıştırıldığını belirledi.Yapılan incelemede, 3 kişi kontenjanlı bir erkek öğrenci konukevi ile 28 ve 48 kontenjanlı iki kız öğrenci konukevinin kurum açma izni, işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği belirlendi.Denetçi hazırladığı raporda her ne kadar ruhsatsız olarak faaliyet gösteren yerlerin adının konukevi olarak geçse de fiili olarak bu yerlerde yükseköğrenim öğrencilerine yurt hizmeti sunulduğuna dikkat çekti.Yapılan denetim İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Karşyaka Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde hizmete sokulan öğrenci yurtlarında can ve mal güvenliğinini de olmadığını ortaya koydu.Raporda, bahse konu yerlerin mevzuat hükmünde aranan şartları karşılamadığı, yangın mevzuatına uygun olmadığına yer verildi. Belediyeye 1 Ağustos 2025'e kadar gerekli izinlerin alınması için süre verildiği, aksi halde idari yaptırım uygulanacağı öğrenildi.