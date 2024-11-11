Kitap Kafeler kaçak işletilmiş

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZELMAN'ın 2023 yılına ilişkin iş ve işlemlerini denetleyen Sayıştay, 'Bu kadar olmaz' dedirten çarpıcı tespitlere ulaştı. Sayıştay tarafından hazırlanan raporda İzmir Büyükşehir Belediyesinin şirketi İZELMAN eliyle işlettiği Mustafa Necati Kültür Merkezi, İsmet İnönü Kültür Merkezi, Konak Metro, Seferihisar ve Apikam'da hizmete soktuğu Kitap Kafelerin ruhsatsız olarak hizmet verdiği ortaya çıktı. Denetçi hazırladığı raporda adı geçen işletmeler için, işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadığını belirtti. Sayıştay denetçisi hazırladığı raporun sonuç bölümünde söz konusu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.Denetçi, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmayan işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmasına ilişkin gerekli sürecin işletilmesi gerektiğinin altını çizdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZELMAN A.Ş, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), Mustafa Necati Bey Kültür Merkezi, Konak Metro istasyonu ve Seferihisar Hıdırlık Mahallesinde dört Kitap Kafe'yi İzmirlilerin hizmetine sunmuştu. Kitap Kafe'lerde APİKAM'ın yayınları, İZELMAN A.Ş.'nin kendi yayınları ve çeşitli kitapların satışı yapılıyordu. Kentliler bu kafelerde çay, kahve içebiliyor, internete giriyor ve kitap okuyabiliyordu. Temel görevleri arasında kentte ruhsatsız çalışan işyerlerini tespit edip sorumlular hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak olan Büyükşehir Belediyesinin kendisine ait şirket aracılığı ile kaçak kafe işletmesi, skandal olarak nitelendirildi.