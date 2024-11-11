Otogarda feci kaza: 2 yolcu hayatını kaybetti

İstanbul Esenler'de bulunan Büyük İstanbul Otogarı'na girmek üzere TEM Otoyolu-Otogar bağlantı yolunda seyreden İzmir-İstanbul seferi yapan yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.Kazada hayatını kaybedenlerden birinin 21 yaşındaki Helin Sarısu olduğu öğrenildi. Genç kızın, kalp hastası olan annesinin hastane randevusu için kardeşiyle birlikte İzmir'den İstanbul'a geldiği belirtildi. Annesinin ağır yaralandığı kazada hayatını kaybeden Helin Sarısu'nun cenazesinin İzmir'e gönderildiği belirtildi. Helin'in kardeşinin ise hafif yaralı olduğu belirtildi.İstanbul Valiliği'nin kazaya ilişkin açıklamasında "Esenler'de meydana gelen otobüs kazasında 2 vatandaşımız hayatını kaybederken 18 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyoruz" denildi.