Riyad’da Filistin için kritik zirve

Başkan Erdoğan, bugün Suudi Arabistan'da İslam İş Birliği Teşkilatı ile Arap Birliği'nin ortak düzenleyeceği Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılacak. Kritik zirvede, İsrail soykırımı ve saldırıların sona ermesi için atılacak adımlar ele alınacak. Erdoğan, 11-22 Kasım'da da Azerbaycan'da gerçekleştirilecek COP29'a katılacak. Toplantıda küresel ısınma başta olmak üzere, iklim değişikliğine yönelik birçok görüşülecek. Başkan Erdoğan'ın 17-19 Kasım'da ise G20 Liderler Zirvesi için Brezilya'nın Rio şehrine gitmesi planlanıyor.