Ülkemizi kuşatma girişimini akamete uğrattık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun yeni yerleşkesinin açılışını gerçekleştirdi. Ardından düzenlenen programda konuşan Erdoğan, şunları kaydetti:Ülkemizi güney sınırlarından kuşatma girişimini, yaptığımız harekâtlarla ve oluşturduğumuz güvenli bölgelerle önemi ölçüde akamete uğrattık. Önümüzdeki dönemde sınırlarımızı boyunca oluşturduğumuz güvenli bölgenin eksik kalan halkalarını da tamamlayacağız. Terör örgütleriyle ülkemiz sınırları arasındaki irtibatı tamamen keseceğiz. Böylece ülkemizin siyasi ve ekonomik yol haritasını terör örgütleri üzerinden istedikleri gibi yönlendiren emperyalistlerin ve bölgemizdeki kuklalarının 40 yıllık oyununu bozacağız.Gazi'nin ömrü ve sağlığı en azıdan bir 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi hiç şüphesiz İkinci Cihan Harbi sonrası bambaşka bir Türkiye görecektik. Gazi'nin vefatıyla bu fırsatı kaçırdık. Çok partili siyasi hayata geçtikten sonrada başımıza musallat edilen darbeler, kifayetsiz kadrolar ülkemizin kalkınmasına, geride kalmasına sebep oldu. Ülkemiz, son 22 yılda siyasi istikrar ve güçlü yürütme sayesinde her alanda Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını gerçekleştirirken pek çok saldırıyı göğüslemek mecburiyetinde kaldı. Envai çeşit tehditle yüzleştik. Hepsinin de üstesinden gelmeyi başardık. Gazinin şu ifadesi: 'Arkadaşlar, bundan sonra pek mühim zaferlere kavuşacağız. Fakat bu zafer süngü zaferleri değil, iktisat ve ilim ve irfan zaferleri olacaktır' şu anda yaşadığımız bu.Önümüzdeki asrı Türkiye Yüzyılı asrı yapma hedeflerimize kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Dünyayı biçimlendiren siyasi ekonomik ve güvenlik paradigmalarının yeniden yapılandığı şu dönemde geçmişteki hataları yenileyerek önümüzdeki fırsatları kaçırmamakta kararlıyız. Bölgemizi kasıp kavuran yıkımların sınırlarımıza dayanmasını bizi de yakmaya başlamasını beklemeyeceğiz. Gelin hep birlikte karşımızdaki tehditlerle mücadele ederek gelecek nesillere büyük ve güçlü Türkiye mirası bırakalım. Bir asır daha korkarak, birbirimizi tüketerek yaşayacağımız iklimin bizi esir alması kaçınılmaz. Tarihin tekerrür etmemesi için dünyanın ve bölgemizin içinde bulunduğu durum hepimize ibret olmalı.Hangi amaç için olursa olsun milletin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik her söz tutum, tutum doğrudan gazi Mustafa Kemal'in emanetine ihanet. İdeolojik bölücülükten ekonomik tetikçiliğe kadar geniş bir cephede izlerine rastladığımız marazi duruşların gerisindeki saikleri iyi biliyoruz. Türkiye bir dönem gardırop Atatürkçülerinden çok çok çekti. Bugün de sosyal medya Atatürkçülerinin, hem Atatürk'e hem ülkemize hem de milletimizin birlik ve bütünlüğüne verdiği zarar Türkiye'nin yeminli düşmanlarıyla yarışır seviyeye ulaştı. Atatürk istismarcıları son dönemde terör örgütleri ve onların çeşitli isimler altındaki uzantılarıyla kol kola girecek, yol yola yürüyecek kadar zıvanadan çıktılar. Atatürkçülük maskesi altında emperyalistlerin ülkemiz üzerindeki hain emellerine hizmet eden bu azgın güruhu milletimizin takdirine bırakıyoruz.Başkan Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'da 11 yıl yaşadığı Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını gerçekleştirdi. Köşkte Atatürk'ün 1912 yılında Trablusgarp'ta Fuat Bulca ile çektirdiği fotoğrafı inceleyen Erdoğan, tarihçi ve yazar Murat Bardakçı'ya, "Murat Bey, ne diyorlar bize? 'Libya'ya niye gidiyorsunuz?' diyenler kim, malum. Bak gitmiş işte" dedi. Bardakçı'nın, Cumhuriyet'in kurucu kadrosunun Trablusgarp'ta bulunduğunu belirtmesi üzerine Erdoğan, "Hala konuşuyorlar ya" ifadesini kullandı. Erdoğan, Atatürk'ün kullandığı eşyaları inceledi, Atatürk'e hediye edilen eşyalar ile yazı takımı ve radyosu hakkında bilgi aldı. Bu arada Bardakçı, Atatürk'ün hayatından çarpıcı detayların yer aldığı Turkuvaz Kİtap'tan çıkan "Makbule" adlı kitabını Erdoğan'a takdim etti. Erdoğan, kitabı inceleyip Bardakçı'dan bilgiler aldı.Trabzon'da yaşayan 97 yaşındaki Kore Gazisi Pirağa Uzun, Başkan Erdoğan'ın özel davetiyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'ndaki anma törenine katıldı. Türkiye'nin en yaşlı gazilerinden olan Uzun'la yakından ilgilenen Erdoğan, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.