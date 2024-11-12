2 milyon fidan toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" sloganıyla 81 ilde fidan dikme etkinlikleri düzenledi. Ankara Etimesgut'ta, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da katılımıyla düzenlenen etkinlikte Gazze Hatıra Ormanı oluşturuldu. Arasında Filistinli çocukların da bulunduğu grup toplam 8 bin fidan dikti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü mesajıyla başlayan etkinlikte konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İnsanlığın özellikle Ortadoğu ve genelinde de neredeyse bütün İslam coğrafyasında ayaklar altına alındığı bir dönemde diktiğimiz her fidanın insanlığın ihtiyacı olan umudu simgelemesini istiyoruz. Dünyada orman varlığı azalırken, ülkemiz orman varlığını artıran nadir ülkelerden bir tanesidir. 22 yılda 7 milyarın üzerinde tohum ve fidanı toprakla buluşturduk. 2.6 milyon hektarlık alan artırıldı ve 24.3 milyon hektarlık bir ormana ulaştı. Bu ağaçlandırma çalışmalarıyla Avrupa'da birinci, dünyada da dördüncüyüz" ifadelerini kullandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua okumasının ardından, Gazze Hatıra Ormanı'na fidanlar dikildi ve önceden dikilmiş fidanlara can suyu verildi. Ormana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan adına da fidan dikimi yapıldı.Yurdun dört bir yanında fidanların eşzamanlı olarak toprağa verildiği etkinliklerde toplam 2 milyon fidan dikildi. Bu kapsamda Bursa'da 21 bin, Yozgat'ta 17 bin 850, Kocaeli'nde 3 bin 300, Kırıkkale'de 3 bin, Diyarbakır'da 12 bin, Çanakkale'de 34 bin 500, Zonguldak'ta 23 bin 500, Mersin'de 22 bin, Muğla'da 20 bin, Kırklareli'nde 20 bin, Malatya'da 15 bin, Kastamonu'da 15 bin, Sinop'ta 11 bin 600, Kars'ta 11 bin 500, Malatya'da 11 bin, Sivas'ta 11 bin, Samsun'da 10 bin, Çankırı'da 10 bin fidan toprakla buluştu.Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Kayaköprü köyünde susuzluk sorununun giderilmesinin mutluluğunu yaşayan 90 yaşındaki Pamuk Özbek'in ilk işi ağaç dikmek oldu. Özbek, "Ömrüm olsa daha çok ağaç dikerim" dedi.SABAH