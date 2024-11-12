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Giriş Tarihi: 12.11.2024 15:04

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Katil İsrail'in alçak planına tepki: Katliamları çoğaltmak amacını taşıyor!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrailli yetkililer her gün bölge ülkelerine dönük yeni bir saldırı planı açıklıyor. Bu açıklamalar savaş ve katliamdan beslenen bu şebekenin niyetlerini açık şekilde ortaya koyuyor." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Katil İsrail’in alçak planına tepki: Katliamları çoğaltmak amacını taşıyor!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ortadoğu'da kalıcı barış ve istikrar, ancak başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ile mümkündür." ifadelerini kullandı.

Sözcü Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

İsrailli yetkililer her gün bölge ülkelerine dönük yeni bir saldırı planı açıklıyor. Bu açıklamalar savaş ve katliamdan beslenen bu şebekenin niyetlerini açık şekilde ortaya koyuyor.

Ortadoğu'da kalıcı barış ve istikrar, ancak başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ile mümkündür.

İsrailli yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesini hedefleyen açıklamaları, uluslararası hukuka aykırı olduğu gibi, savaşı büyütmek ve katliamları çoğaltmak amacını taşıyor.

Uluslarası kuruluşlar, İsrail'in uluslarası toplumu ve tüm insanlığı hedef aldığını görmeli ve harekete geçmelidir.

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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Katil İsrail'in alçak planına tepki: Katliamları çoğaltmak amacını taşıyor!
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