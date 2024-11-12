Azerbaycan’da İklim Zirvesi rüzgârı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 29. Taraflar Konferansı (COP29) dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dâhil olduğu 100 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı zirvede yaklaşık 70 bin katılımcının yer alması bekleniyor. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun içinde ve çevresinde kurulan geçici alanlarda düzenlenen zirve kapsamında şehirde üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Zirvenin kardeş ülke Azerbaycan'da düzenlenmesi nedeniyle, Türkiye ciddi bir katılımla konferansa destek veriyor. Türkiye'nin Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi yol haritası COP29'da açıklanacak. Zirve gündeminde ise iklim finansmanına ilişkin konular öne çıkıyor. Gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere taahhüt ettiği iklim finansmanı olarak 2015 yılında belirlenen 100 milyar dolar rakamının yukarı yönlü revize edilmesi bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın girişimleriyle başlatılan Sıfır Atık Projesi ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın başkanlığını yürüttüğü Haydar Aliyev Vakfı, "Dayanışma Merkezi" isimli ortak pavilyon büyük ilgi görüyor. İletişim Başkanlığı'nın COP29'da "Sıfır Atık" ana temalı standında da Sıfır Atık Projesi'nin tanıtımına dair etkinlik ve bilgilendirmeler yapılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kurduğu Türkiye Pavilyonu'nda ise çok sayıda kurum, kuruluş, STK ve şirketler, tanıtım, panel ve sunumlarla COP29'a katkı sunuyor.Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından Bakü'ye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İklim Zirvesi açılışına katılacak. Yaklaşık 100 devlet ve hükümet başkanının katılacağı zirve marjında ikili görüşmeler yapması öngörülen Erdoğan, Devlet ve Hükümet Başkanları Yüksek Düzeyli Oturumu'nda hitap edecek.İletişim Başkanlığı tarafından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 29'uncu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı çerçevesinde "Küresel İklim Krizinde Stratejik İletişim" temalı yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. Toplantıda katılımcılara video mesajla hitap eden İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iklim krizinin dünyanın bugününü ve geleceğini doğrudan ilgilendiren en önemli sorunlardan biri olduğunu vurguladı. Emine Erdoğan himayesinde gerçekleştirilen ve artık tüm dünyada tanınmış olan Sıfır Atık Projesi'nin Türkiye'nin çevre konusundaki duyarlı siyasetini uluslararası boyuta ulaştırdığının altını çizen Altun, "Türkiye Yüzyılı'nın en büyük çevrecilik hareketi olan Sıfır Atık Projesi, Birleşmiş Milletler'in 30 Mart tarihini "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan etmesiyle bir dünya markası haline gelmiştir" dedi.