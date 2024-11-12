Başkan Erdoğan: Fidanlarımız Gazzeli kardeşlerimizin anısını yaşatacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle yayımladığı video mesajda, "Bu yılın temasını, 1 yılı aşkın süredir Filistin'de devam eden soykırıma ve dünyanın çeşitli yerlerinden yükselen mazlum çığlıklarına bir kez daha dikkat çekmek için 'geleceğe nefes, insanlığa nefes' olarak belirledik. Bugün dikeceğimiz fidanlar inanıyorum ki insanlığın ufkunu karartan bütün zulümlere, katliamlara, soykırımlara ve insanlık dışı saldırılara karşı bir umut olacaktır. Fidanlarımız Gazze'de şehit edilen kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyalarda hayatını kaybeden insanların anısını yaşatacaktır" dedi. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ise, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde çocuklarımıza yemyeşil yarınlar bırakmayı ve doğayla uyum içinde bir gelecek inşa etmeyi gönülden diliyorum. Diktiğimiz her fidanla yarınlara bir miras değil, yeşeren bir yaşam armağan ediyoruz. Toprak, fidanla buluşsun; gelecek, yeşil bir Türkiye ile büyüsün" paylaşımı yaptı.